Белый дом: Трамп настроен раз и навсегда урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп полон решимости раз и навсегда урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные человеческие жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своего народа. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался при президенте Трампе, но он полон решимости положить ему конец раз и навсегда", - ответила она.

"18 марта президент Трамп и президент [РФ Владимир] Путин обсудили [по телефону] необходимость [достижения] мира и прекращения огня в украинской войне. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Сегодня утром президент Трамп также поговорил с президентом Зеленским, чтобы сопоставить потребности и запросы России и Украины", - добавила пресс-секретарь.

Путин и Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", подчеркнули в Кремле.