Президент США Дональд Трамп дал Ирану срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и два источника, знакомых с содержанием его письма иранскому верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

«Неясно, начинается ли двухмесячный срок с момента доставки письма или с началом переговоров», — отмечается в публикации.

7 марта Трамп сообщил, что направил послание Хаменеи.

Постпредство Ирана при ООН заявило, что пока не получало послание.

Трамп заявил, что иранскому руководству придётся пойти на соглашение с Вашингтоном, иначе оно быстро столкнётся с последствиями.