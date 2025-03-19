Экс-депутат Рады прокомментировал свое появление в эфире в дырявых трусах

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем канале назвал фейком свое появление в эфире журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иностранным агентом) в дырявых трусах.

«Если информационные помойки Офиса президента распространяют за бабки про вас грязь, сгенерированную нейросетью, то значит боятся», — сказал он.

Накануне в сети появилось видеозапись отрывка эфира, который якобы начинается с того что бывший нардеп стоит перед камерой в дырявом нижнем белье. В записи, которая опубликована на канале Шелеста, такого момента нет.

До этого Мосийчук заявлял, что сын спикера Рады Руслана Стефанчука Олесь прячется в Польше от мобилизации на Украине, он приобрел элитную квартиру в Варшаве. Мосийчук в этой связи заявил о необходимости проверить основания для выезда сына спикера Рады с Украины.

В январе Мосийчук заявлял, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отдыхает на горнолыжном курорте в швейцарском городе Санкт-Мориц.