В Грузии высказались о возвращении Абхазии и Осетии

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что не знает, каким образом можно «вернуть» Абхазию и Осетию. Вместе с тем, добавила она, «территориальная целостность» и суверенитет остаются важными принципами Тбилиси, пишет EADaily.

Министр отметила, что ситуация в регионе сохраняется сложной на протяжении десятилетий, она ухудшилась после войны 2008 года.

«Мы продолжаем использовать все международные форматы и формы для обсуждения и разрешения конфликтов на Южном Кавказе, которые угрожают безопасности всего региона. При этом мы очень громко и четко заявляем, что путь разрешения конфликтов должен быть исключительно мирным», — разъяснила Бочоришвили.

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По ее мнению, Женевский формат международных переговоров позволяет говорить о конфликтах и ​​путях их разрешения.

«Если вы спросите меня, я не могу сказать вам, как эта проблема [с Абхазией и Осетией] должна решаться сегодня, но я уверена, что в будущем она будет решена и должна быть решена, потому что это важно не только для Южного Кавказа, но и для всего региона», — отметила министр.

Россия выступает гарантом мира в Абхазии и Южной Осетии, которые подвергались неоднократным актам военной агрессии со стороны Грузии с конца 80-х годов прошлого века вплоть до 2008 года, напомнили журналисты.