В ООН назвали причину замалчивания пыток российских пленных на Украине

Комиссия ООН по установлению фактов по Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных боевиками ВСУ «из-за нехватки денег», рассказал член этой комиссии Пабло Де Грефф. Об этом пишет РИА Новости.

Свежий доклад комиссии, по данным агентства, был представлен государствам — членам Совета ООН по правам человека в среду, 18 марта.

Журналисты попросили чиновников организации рассказать, почему ряд фактов, в частности, сведения о насильственной мобилизации на Украине и пытках российских военных, попавших в плен к боевикам ВСУ, не был отражены в докладе.

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«В период действия этого конкретного мандата большинство расследований проводилось дистанционно из-за нехватки финансирования, что также ограничивает возможности проведения масштабных расследований, которые нам удавалось проводить в прошлом», — отметил Де Грефф.

Напомним, что согласно докладу УВКПЧ ООН в декабре 2024 года, почти все побывавшие в украинском плену российские солдаты подвергались пыткам.