Вучич назвал условие для отставки

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку, если будет установлено, что силы безопасности использовали звуковую пушку против протестующих в Белграде. Слова сербского лидера передает телеканал Nova S.

«Вот я говорю вам прямо сейчас — если наши силы использовали звуковую пушку, "Вихрь", как ее там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно», — подчеркнул сербский лидер.

В Сербии приняли отставку премьера спустя 1,5 месяца после подачи заявления

15 марта в Сербии прошел самый крупный массовый протест. Он стал кульминацией продолжающегося кризиса в стране с момента обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад.

Позже в оппозиционных сербских СМИ начали появляться сообщения о возможном применении звуковой пушки, подкрепленные множеством видео, в том числе снятым в эпицентре инцидента. Вучич отверг обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих.