Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу только сыграет ему на руку на предстоящих выборах президента, так как граждане считают, что Эрдоган просто убирает конкурента, заявил НСН Икбаль Дюрре.

Политическое давление, оказываемое на мэра Стамбула Экрема Имамоглу, только повысит его рейтинг и лояльность к нему турецкого общества, к тому же сегодня его поддерживают курды и те, кто ранее поддерживал нынешнего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в беседе с НСН заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре.

В Турции задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который является противником президента Турции Эрдогана и единственным кандидатом на праймериз от крупнейшей оппозиционной партии - Народно-республиканской. Также власти Турции добились аннулирования диплома Имамоглу, что помешает ему баллотироваться в президенты на досрочных выборах в 2027-2028 году. Дюрре отметил, что «разборки» в отношении Имамоглу пойдут его рейтингу и репутации только на пользу.

«Те, кто поддерживает Имамоглу, считают, что Эрдоган убирает конкурента. На последних выборах разница между Имамоглу и Эрдоганом была небольшая. Также с тех пор экономическая ситуация в стране особо не изменилась, что тоже на руку Имамоглу. Поэтому, я думаю, что на этих выборах у него будет шанс. Конечно, Эрдоган сегодня все еще остается самым популярным лидером. Но до выборов еще три года, а Имамоглу уже активно начал свою предвыборную кампанию, что могло напрячь Эрдогана. Также еще будут идти судебные процессы, и многие считают, что это только усиливает позицию Имамоглу, так как образ пострадавшего вызывает больше симпатии. Это характерно для турецкого общества. Также было и с Эрдоганом. Но Имамоглу надо будет доказать на суде, что аннулирование диплома неоправданно, иначе без высшего образования гражданин Турции не может быть кандидатом в президенты», - подытожил он.

По словам Дюрре, Имамоглу пользуется поддержкой значительной части населения, его досрочная предвыборная кампания уже доказала, что он популярен у народа.

«То, что Имамоглу популярен, - это факт, потому что он не единожды был выбран мэром Стамбула. Следовательно, он популярен в Стамбуле и в целом в Турции. Это обусловлено несколькими причинами: Во-первых, его поддерживают курды, а это очень большая поддержка, потому что ранее они поддерживали Эрдогана. Во-вторых, его поддерживает большая часть населения, которая настроена более секулярно - кемалисты. В-третьих, его образ жизни напоминает образ жизни Эрдогана, то есть он читает намаз, держит уразу. Я думаю, поэтому Эрдоган считает, что на следующих президентских выборах у Имамоглу есть шанс победить. Тем более, что предвыборная кампания Имамоглу уже показала, что народ его поддерживает», - заявил он.

При этом Дюрре убежден, что протестные акции после задержаний главного противника Эрдогана будут, однако не перерастут в хаос.

«Протестные акции, конечно, будут, но, я не думаю, что они приобретут такой характер, что в стране создастся хаос. Это не решит ситуацию, наоборот, может дискриминировать тех людей, которые поддерживают Имамоглу», - уточнил он.

Власти Турции добились аннулирования диплома Имамоглу, так как он получал высшее образование в Северном Кипре, а потом перевелся в Стамбул, но кипрский вуз тогда еще не был признан Турцией, поэтому в переводе нашли формальные нарушения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Стамбульского мэра Экрема Имамоглу задержали правоохранительные органы. В его доме в Турции проходит обыск, а политик обвиняется в коррупции.

Отмечается, что Имамоглу находится в оппозиции к действующему турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Экрем Имамоглу был задержан по делу о создании организации, занимающейся коррупцией, взятками и подкупом.

— Горстка умов, пытающихся узурпировать волю нашей нации, использовала моих любимых полицейских в качестве инструментов этого зла и собрала сотни полицейских у дверей домов 16 миллионов жителей Стамбула. Мы столкнулись с великой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я продолжу бороться против этого человека, — цитирует мэра Стамбула турецкое подразделение CNN.

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Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не устраивать уличные протесты после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Он назвал расследование дела конфиденциальным и заметил, что давать оценки без знания досье неправильно.

«Неприемлемы призывы к уличным протестам. В правовом государстве, если есть обвинение в преступлении, защищаться нужно в судебных органах, а не на улицах», — процитировало его РИА Новости.

Тунч добавил, что связывать расследование против Имамоглу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом неприемлемо.

В Стамбуле ввели запрет на митинги и демонстрации до 23 марта.

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Депутаты основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) заблокировали работу генассамблеи парламента, собравшись у трибуны в знак протеста в связи с задержанием партийного коллеги, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Заседание генассамблеи было отложено, сообщает телеканал Halk TV.

Заместитель председателя парламентской фракции НРП Али Махир Башарыр обвинил власти страны в нарушении законов и игнорировании воли народа.

"Вы растоптали демократию и закон, вы игнорируете волю 86 млн человек. Имамоглу может быть кошмаром для вас, но он надежда для 86 млн человек", - заявил парламентарий.

Лидер НРП Озгюр Озель, прибывший в Стамбул для поддержки Имамоглу, ранее призвал все ее региональные филиалы провести в среду акции в связи с задержанием мэра Стамбула. Он обвинил турецкие власти в "попытке переворота" и стремлении воспрепятствовать проведению 23 марта праймериз в НРП, на котором Имамоглу, как ожидается, будет определен кандидатом в президенты от оппозиции.

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Арест мэра Стамбула, представителя оппозиционной партии Экрема Имамоглу беспрецедентен. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил автор Telegram-канала «Турция — это» Иван Стародубцев.

«Арест такого рода политика, как Экрем Имамоглу, никогда не имеет чисто экономическую основу, это ещё и политический вопрос. Ситуация беспрецедентная. С одной стороны, власть, которая обвиняет Имамоглу в экономических нарушениях в особо крупных размерах. С другой стороны, есть оппозиция, которая в особо крупных размерах обвиняет власть в преследовании своего политического оппонента. Ситуация накалена до предела. Она беспрецедентна в новейшей турецкой истории и взрывоопасна».

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Полиция вмешалась в акцию студентов Стамбульского университета, протестующих против задержания мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«В акцию студентов Стамбульского университета вмешалась полиция», - сообщает телеканал.

Согласно кадрам телеканала, полиция преградила путь протестующим, а когда толпа начала двигаться к сотрудникам правопорядка и теснить, они применили резиновые дубинки. На кадрах также видно, что и протестующие и правоохранители в давке падали на асфальт. О пострадавших пока не сообщается, сообщает РИА «Новости».

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Турецкие финансовые активы демонстрируют негативную динамику, а рынок погрузился в хаос на фоне ареста политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

После задержания Экрема Имамоглу акции резко снизились почти на 7%, доходность десятилетних государственных облигаций достигла пиковых значений в текущем году, а национальная валюта обновила исторический минимум.

Агентство Bloomberg сообщает о падении основного индекса Borsa Istanbul 100 на 6,9%, что привело к приостановке торговой сессии. Доходность выросла на 97 базисных пунктов, достигнув 29,16%. Лира потеряла 0,4%, опустившись до отметки 36,8351.

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Российские туристы могут отказаться от поездок в Турцию на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называют главным конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявила NEWS.ru турагент и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, россиянам важен комфорт и соотношение цены и качества, на что могут негативно повлиять события в стране.

Конечно же, всевозможные истории, происходящие в самой стране, тоже могут сказываться. Люди в России достаточно мнительные, переживательные, поэтому всем хочется комфорта, адекватной цены. Пока что Турция немножко отходит от этого, потому что уже который сезон мы наблюдаем, что качество и цена не совпадают. Поэтому я думаю, что демпинг цен в любом случае будет. Либо просто турецкие курорты все больше и больше будут оставаться без российских туристов, к сожалению, — сказала Ансталь.

Она добавила, что цены в Турции ежегодно растут в пределах 30%, однако в 2025 году ожидается падение стоимости отдыха. По словам турагента, это обусловлено большим оттоком российских туристов из-за дороговизны авиабилетов и среднестатистических отелей.

Естественно, людей, которые представляют, что такое комфорт и хорошие отели в Турции, будем говорить, наверное, не очень корректными словами, жаба душит. И, естественно, когда люди видят низкие цены на тот же самый Египет в хорошие, классные отели, они выбирают эту страну. Египет их приманивает еще и Красным морем, где огромный подводный мир, — добавила Ансталь.

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