Соединенные Штаты могут настоять на проведении президентских выборов на Украине с целью транзита власти, при этом «отход» украинского лидера Владимира Зеленского уже решенное дело.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Одним из условий перемирия со стороны США будет переходный период, необходимый для транзита власти и проведения выборов», — подчеркнул он.

По словам украинского депутата, президент не подходит на роль участника в процессах по решению конфликта.

«Поэтому отход Зеленского — дело решенное», — добавил депутат, отметив, что Зеленский лишь хочет выторговать время, необходимое ему для обеспечения личной безопасности.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко и экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вряд ли смогут занять пост президента страны.

Царев напомнил, что Порошенко является участником кампании против Трампа, а Залужный открыто объявил о связях с Великобританией, которая сейчас вместе с Францией формирует антитрамповскую коалицию.