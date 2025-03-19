Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине

Технические группы России и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.

Об этом заявил советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым, передает Reuters.

Названо место встречи Путина и Трампа