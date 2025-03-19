Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине
Технические группы России и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.
Об этом заявил советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым, передает Reuters.
Названо место встречи Путина и Трампа
«Мы с моим российским коллегой Ушаковым договорились о том, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России», — отметил представитель Белого дома.