Полиция применила силу в отношении протестующих в Стамбуле

В Стамбуле полиция применила силу в отношении демонстрантов, которые организовали акцию протеста против задержания мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Now TV.

Отмечается, что акция была организована студентами Стамбульского университета. По информации источника, сначала сотрудники полиции преградили протестующим путь. Когда толпа стала теснить заграждение, полиция применила резиновые дубинки. После этого началась давка — многие протестующие, как и сотрудники полиции, упали на асфальт.

При этом, информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее мэр Стамбула задержан в рамках антикоррупционного разбирательства. Турецкая прокуратура уже выдвинула против мэра и его администрации обвинения в коррупции и сотрудничестве с террористами. При этом, Имамоглу являлся единственным на текущий момент кандидатом от оппозиции в выборах на праймериз, и главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.