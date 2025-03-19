Вагенкнехт увидела в разговоре Путина и Трампа "контуры пути к миру" на Украине

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт приветствовала телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Даже если оружие пока не молчит, есть как минимум контуры реалистичного пути к миру", - написала она в X.

При этом, по ее мнению, Трамп "за пару недель на дипломатическом поприще достиг больше, чем правительство ФРГ и Европа за три года" конфликта на Украине.

"Вместо того, чтобы с презрением относиться к этим переговорам, правительство ФРГ должно само предпринимать дипломатические усилия", - считает Вагенкнехт.

Готовность властей ФРГ выделить еще 3 млрд евро на военную помощь Киеву она назвала "безответственным расхищением денег налогоплательщиков".

Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.