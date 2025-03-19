В Сербии приняли отставку премьера спустя 1,5 месяца после подачи заявления

Парламент Сербии принял отставку премьер-министра республики Милоша Вучевича спустя 1,5 месяца после подачи им соответствующего заявления.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что Вучевич подал заявление об отставке 28 января на фоне массовых протестов, начавшихся после гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

В среду, 19 марта, состоялось заседание, в ходе которого спикер парламента Анна Брнабич поблагодарила Вучевича за работу и «ответственное и храброе поведение».

Ранее стало известно о готовности властей Сербии привлечь ФСБ и ФБР к расследованию применения «звуковой пушки» на протестной акции.