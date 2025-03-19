Уолтц сообщил о телефонном разговоре с российским коллегой

ТАСС

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что провел разговор по телефону с коллегой в России.

Уолтц сообщил о телефонном разговоре с российским коллегой
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Он также уточнил, что в ближайшее время проведет телефонную беседу с должностными лицами на Украине.

"Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны", - сказал Уолтц журналистам в Белом доме, говоря об усилиях Вашингтона в диалогах с Москвой и Киевом.

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