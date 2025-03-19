Встреча российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа с высокой долей вероятности произойдет в Саудовской Аравии, рассказал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Об этом пишет РИА Новости.

По данным российских официальных лиц, в последние недели идет активная подготовка встречи лидеров.

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«Я не могу говорить за них [Путина и Трампа], но я уверен, что это [встреча], вероятно произойдет», — отметил Уиткофф.

Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Киев принял ряд предложений американской стороны, в частности, согласился на введение 30-дневнего перемирия.