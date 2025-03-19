Боуз указал на агрессивное поведение Зеленского после звонка Путина и Трампа

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X указал на агрессивное поведение Владимира Зеленского после разговора президентов России и США.

«Наркофюрер выглядит так, будто он полностью рад звонку Путина и Трампа. Верно ведь?», — написал Боуз, прикрепив фрагмент общения Зеленского с журналистами.

На видеоролике глава киевского режима с недовольным выражением лица говорит, что американский лидер может позвонить ему, когда у того будет на это время, поскольку Трамп — занятой человек.

«У него есть телефон…», — сказал Зеленский на видео, сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не намерена обсуждать вопрос уступок территорий и сокращение армии.

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