Ядерные противоречия: сядут ли Иран и США за стол переговоров

В Пекине прошли переговоры Исламской Республики Иран (ИРИ), России и КНР по ядерной проблематике. Китайская и российская стороны придерживаются мнения, что возобновление диалога по иранской ядерной сделке должно строиться на основе "взаимного уважения". При этом Тегеран имеет право использовать ядерную энергию в мирных целях, а односторонние санкции со стороны США и других стран "незаконны" и должны быть отменены. Встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади и замглавы министерства иностранных дел КНР Ма Чжаосюй состоялась через несколько дней после предложения новой администрации Белого дома возобновить переговоры с ИРИ.

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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме (СВПД) был принят Ираном и странами "шестерки" (Британия, Германия, КНР, Россия, США, Франция) в Вене 14 июля 2015 года. Документ вступил в силу 18 октября 2015 года. Обсуждение и согласование деталей этой сделки заняло несколько лет. Стороны договорились об ограничении ядерной программы Ирана, чтобы обеспечить ее мирный характер в обмен на снятие с Тегерана западных санкций. Иранцы отказались от разработки ядерного оружия, ограничили обогащение урана, а для контроля за выполнением этого обязательства допустили на атомные объекты инспекторов МАГАТЭ.

Однако через несколько лет ядерная сделка начала терять свою силу. В 2018 году Соединенные Штаты решили выйти из соглашения под тем предлогом, что сделка противоречит национальным интересам США и предоставляет односторонние выгоды Ирану. В Вашингтоне обвинили Иран в том, что он обогащает уран до уровня, при котором становится возможным создание ядерного оружия. Однако у США были и другие причины для выхода из соглашения.

Ситуация изменилась 6 марта 2025 года, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил вновь наладить отношения с Ираном и направил Верховному лидеру страны Али Хаменеи письмо, где предложил возобновить переговоры по ядерной сделке. По словам главы Белого дома, заключить мирную сделку с Ираном - лучшее решение, в противном случае начнется война.

Министерство иностранных дел ИРИ сообщило Вашингтону, что официальный ответ на приглашение к переговорам будет дан лишь после тщательного изучения полученного письма. Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что сигналы со стороны Белого дома противоречивы, поэтому ответ требует длительного обсуждения. Однако свою позицию в отношении американской инициативы уже высказал Хаменеи. Он отклонил предложение Трампа, назвав переговоры "обманом общественного мнения".

Ситуация осложняется тем, что новая администрация Белого дома возобновила кампанию "максимального давления" на Иран, которая включает усилия по снижению экспорта иранской нефти до нуля. По словам Трампа, эти меры направлены на то, чтобы исключить возможность появления у Тегерана ядерного оружия. Еще одним шагом в эскалации напряженности между странами стала крупномасштабная операция США против хуситов в Йемене, которых поддерживает Тегеран. Тем не менее Россия и Китай придерживаются мнения, что контакты по ядерной программе между Ираном и Соединенными Штатами все же должны состояться.