Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался вовремя и продолжался длительное время. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он опроверг слухи о том, что Путин якобы заставил Трампа ждать разговора, чтобы таким образом показать свою силу.

«Звонок начался вовремя и продолжался длительное время», — сказал Уолтц.

По его словам, лидеры двух стран обсудили украинскую проблему, режим прекращения огня и двусторонние отношения.

«Могу вам сказать, что президент Трамп не ждет на протяжении часа ни одного главу государства», — подчеркнул Уолтц.

В США сообщили о разочаровании Трампа беседой с Путиным

Во вторник британский телеканал Sky News допустил, что Путин заставил «ждать» Трампа перед началом их телефонного разговора. Так, авторы материала указали, что российский лидер выступал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в то время, когда его телефонный разговор с президентом США уже должен был начаться. В частности, Дмитрий Песков заявлял, что беседа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Журналисты предположили, что «стали свидетелями очередной силовой игры Владимира Путина».

Позже помощник американского лидера и замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявил, что Трамп с 17:00 мск разговаривает с Путиным, находясь в Овальном кабинете.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Президенты затронули широкий спектр вопросов: от украинского урегулирования до взаимовыгодного экономического сотрудничества и хоккейных матчей.