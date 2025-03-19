Кулеба публично заподозрил Зеленского в хитром маневре

Владимиру Зеленскому, как считает экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет сложно отвергнуть договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора, как информировал Кремль, поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства дал военным команду по его реализации.

В интервью газете Express Кулеба сказал, что Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении энергетических объектов. Вместе с тем экс-министр энергетики подозревает Зеленского в том, что он «мог бы попытаться его (прекращение огня - Ред.) обойти».

Каким образом Зеленский может попытаться обойти договоренность, Кулеба в интервью не уточнил.