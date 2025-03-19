Колумнист Bloomberg назвал "победителя" в переговорах Путина и Трампа

Колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил, что результаты телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом "по всем показателям можно считать победой" российского лидера.

Чемпион предположил, что Трамп может пойти на существенные уступки, чтобы украинский конфликт завершился, и "пока неясно, сколько он готов уступить".

Президент США Дональд Трамп говорил, что во время телефонного разговора с ним российский лидер Владимир Путин был "очень твердым и очень сильным, каковым он и является". Также американский президент заявил, что Путин настроен на урегулирование украинского конфликта.

Путин в разговоре с Трампом сказал, что мирное урегулирование должно носить комплексный, устойчивый, долгосрочный характер и учитывать законные интересы России в области безопасности.