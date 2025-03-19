Зеленский выдвинул новые условия перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новые условия для прекращения огня на территории республики, несмотря на свое согласиe с инициативой американского коллеги Дональда Трампа.

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Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает РИА Новости.

«Очень хочется, чтобы действительно был контроль... Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов: гражданских объектов, энерго объектов, инфраструктурных объектов», — сказал президент Украины.

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Зеленский добавил, что Украина подготовит список объектов, который будет предоставлен партнерам. По его словам, если Москва будет соблюдать договоренности, то Киев ответит тем же.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его результатом стало согласие РФ на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Также Россия сейчас ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, а киевские власти могут принять его в штыки.