Пока вы не уснули: цель удара ВС РФ по собственным дронам и обращение главы Роскосмоса к россиянкам

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В Кремле объяснили истинную цель удара ВС РФ по собственным беспилотникам

Россия, сбив собственные беспилотники, нацеленные на энергетическую инфраструктуру Украины, показала, что соблюдает договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, всего в воздухе находились семь дронов ВС РФ.

После того как была проявлена политическая воля двух президентов <...> Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые были исполнены, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Новый глава Роскосмоса обратился к россиянкам

Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил надежду на то, что его успехи на новом посту будут соответствовать его репутации «самого красивого чиновника» и «краша всех россиянок».

Об этом рассказал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Приятно будет, если результат покажем в космосе соответствующий», — заявил он.

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Фон дер Ляйен прокомментировала разговор Путина и Трампа

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Урсулой фон дер Ляйен стал шагом к урегулированию украинского конфликта.

Фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, что конфликт должен завершиться "всеобъемлющим, справедливым и прочным миром". Также она сказала, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.

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Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

Президент Украины Владимир Зеленский признал попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) войти в Белгородскую область. С таким заявлением политик выступил на пресс-конференции об итогах разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запись доступна на YouTube-канале украинского издания «Общественное».

«Есть там операция: кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги», — прокомментировал политик.

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Кремль отреагировал на приостановку контрразведки со стороны США

Рабочие группы для отслеживания российских диверсий, дезинформаций и кибератак являлись «коррумпированным и неэффективным инструментом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству Reuters, комментируя приостановление ряда контрразведывательных операций в отношении РФ.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа пытается избавиться от всего неэффективного, коррумпированного и неправдоподобного», — заявил представитель Кремля изданию

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В США сообщили о разочаровании Трампа беседой с Путиным

© EPA/TACC

Президент США Дональд Трамп мог быть разочарован результатом телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты отмечают, что Трамп надеялся на другой итог переговоров после нескольких дней позитивных заявлений из Белого дома о том, что мир на Украине достижим.

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Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по российским законам все солдаты ВСУ и иностранные наемники, находящиеся на территории Курской области, квалифицируются как террористы. Об этом сообщает ТАСС.

Путин сообщил, что российские силы завершают разгром группировки ВСУ на курском направлении. Он указал, что ВС РФ провели несколько стремительных и достаточно дерзких эффективных операций. Теперь необходимо установить украинцев и наемников ВСУ, участвовавших в нападении на регион, отметил Путин.

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Продюсер допустил приезд Пугачевой на похороны Киркорова

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Алла Пугачева может приехать в Москву на прощание с бывшим свекром Бедросом Киркоровым. Об этом сообщает «Абзац».

Дворцов уточнил, что Аллу и Бедроса связывали теплые дружеские отношения, однако это не единственная причина, по которой артистка может вернуться в Россию.

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В России могут изменить порядок призыва на срочную службу

Депутаты Госдумы предложили отправлять повторно призывников в армию, если они не прошли срочную службу в первый призыв. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

«В соответствии с документом, если решение о призыве на срочную военную службу по какой?то причине не было исполнено, оно будет действовать еще год, и призывник будет отправлен в армию во время следующего призыва», — говорится на сайте ГД.

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Маск назвал виновного в «застревании» астронавтов на МКС

© NASA

Астронавты пилотируемого корабля Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс «застряли» на Международной космической станции (МКС) из-за политического решения бывшего президента США Джо Байдена.

Об этом основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы предлагали вернуть астронавтов раньше. SpaceX могла бы их вернуть [на Землю] через пару месяцев. Мы сделали предложение администрации Байдена, которое было отклонено по политическим причинам», — заявил бизнесмен.

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