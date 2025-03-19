Германия выделит Украине еще три миллиарда евро

Уходящее правительство Германии согласилось предоставить Украине внеплановые три миллиарда евро военной помощи в 2025 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ немецкого министерства финансов.

Канцлер Олаф Шольц ранее одобрил изменения Конституции, позволяющие правительству превышать установленные лимиты заимствований («долговой тормоз»). Во вторник, 19 марта, их согласовала нижняя палата Бундестага. Это позволяет выделить Украине дополнительную помощь.

Немецкий министр финансов Йорг Кукис сообщил бюджетному комитету парламента, что все требования для авторизации дополнительных средств были выполнены. Из бюджета страны Киеву выделят 2,547 миллиарда евро в качестве дополнительных расходов. Эти средства в сочетании с другими источниками финансирования, включая возмещение из фонда ЕС, доведут общую сумму до трех миллиардов.

В период с 2026-го по 2029 год Кукис планирует выделить 8,252 миллиарда евро на военную помощь Украине, доведя общую сумму до более чем 11 миллиардов евро. Ожидается, что бюджетный комитет одобрит выделение средств 21 марта при условии, что верхняя палата федерального совета Германии одобрит конституционную реформу.

Шольц задерживал этот пакет помощи Украине во время кампании, предшествовавшей парламентским выборам в Германии. Он заявлял, что такая помощь должна быть обусловлена ​​заимствованиями и не должна выходить за рамки обычного федерального бюджета.

Пакет помощи Украине был одной из самых спорных тем для основных немецких партий перед выборами. Шольц утверждал, что без новых заимствований помощь Киеву потребует сокращения пенсий и социальных расходов.