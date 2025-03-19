Уиткофф анонсировал ослабление антироссийских санкций

США могут ослабить санкции в отношении РФ после заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Ослабление антироссийских санкций последует за договоренностью о прекращении огня на Украине», — заявил Уиткофф. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп объяснил отсутствие контактов России и США при Байдене

Обсуждение возможности снятия санкций с России активно ведется на фоне усилий по достижению мирного соглашения на Украине. Ранее, администрация президента США Дональда Трампа рассматривала вопросы ослабления экономических ограничений, в том числе в сфере энергетики.

Госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что санкции против России и замороженные суверенные активы страны будут обсуждаться на следующих переговорах РФ и США. Он отметил, что темы обязательно поднимутся в ходе обсуждений, передает RT.