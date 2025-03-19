Мелони высказалась о новых договоренностях по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони надеется, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым шагом, который "приведет к принятию договоренностей, достигнутых в Джидде".

"Гипотеза о частичном прекращении огня, которое касается инфраструктуры стратегического значения, что более значимо для украинской стороны, - первый шаг в дальнейшем движении к тому, о чем украинская и американская делегации договорились в Джидде", - сказала Мелони, выступая в нижней палате парламента.

Она повторила, что ее правительство полностью поддерживает мирные инициативы администрации Трампа.

Путин и Трамп провели разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарил Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов - о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за прекращением огня и о действиях Киева в этот период, в том числе в части продолжения мобилизации. Путин сообщил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса.