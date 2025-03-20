Власти Турции изъяли бизнес задержанного мэра Стамбула

Власти Турции изъяли и передали под госконтроль строительную компанию Imamoglu Construction, совладельцем которой является задержанный по делу о коррупции мэр Стабмула Экрем Имамоглу. О конфискации его бизнеса сообщает Reuters.

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Вчерашний арест политика помимо общественных волнений (Имамоглу считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году) привел к серьезной встряске в сфере экономики. Центробанк продает валюту ради спасения упавшей на 10 процентов лиры, а стамбульская биржа дважды за сутки останавливала торги.

Имамоглу, представляющего партию, имеющую почти четверть мест в турецком парламенте, обвиняют в руководстве преступной организацией, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве Рабочей партии Курдистана.

В рамках расследования дела проходят помощники Имамоглу, а также главы и сотрудники муниципалитетов Стамбула, составившие большую часть из 105 фигурантов дела против мэра, на фоне чего, пишут «Ведомости» со ссылкой на местные СМИ, обсуждается возможность назначения для стамбульской мэрии внешнего управления.