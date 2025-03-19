Фон дер Ляйен прокомментировала разговор Путина и Трампа

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Урсулой фон дер Ляйен стал шагом к урегулированию украинского конфликта.

Фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, что конфликт должен завершиться "всеобъемлющим, справедливым и прочным миром". Также она сказала, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.

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Президент США Дональд Трамп говорил, что во время телефонного разговора с ним российский лидер Владимир Путин был "очень твердым и очень сильным, каковым он и является". Также американский президент заявил, что Путин настроен на урегулирование украинского конфликта.

Путин в разговоре с Трампом сказал, что мирное урегулирование должно носить комплексный, устойчивый, долгосрочный характер и учитывать законные интересы России в области безопасности.