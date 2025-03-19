Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны

Президент Александр Стубб заявил о том, что Украина должна избежать участи Финляндии, которая по итогам советско-финской войны была вынуждена отдать часть территорий Советскому Союзу. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление Александр Стубб сделал сегодня в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.

«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения [Иосифом] Сталиным мира, потеряла два из этих столпов», - пояснил финский лидер.

По его мнению, в результате советско-финской войны 1941-1944 годов Финляндия сумела сохранить независимость, но утратила право принимать решения и была вынуждена отдать 10% своей территории.

«Так что если вопрос в том, должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ - однозначно нет», - подчеркнул Стубб.

Ранее немецкое издание Bild обратило внимание на то, что в Киеве опасаются согласия президента США Дональда Трамп на передачу России территорий, которые «пока даже не находятся под контролем РФ». При этом страх распространяется и по соседним с Россией странам - Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Есть опасения, что сделка между президентами России и США может означать вывод американских войск и «наступление российской армии в течение нескольких лет».