ЕК представила стратегию милитаризации ЕС

Еврокомиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года - Белую книгу по обороне, в которую входит долгосрочный план вооружения Украины.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В нем отмечается, что этот "оборонный пакет предоставит финансовые рычаги странам ЕС, чтобы обеспечить резкий скачок инвестиций в производство оружия и военных возможностей".

В Белой книге отдельным пунктом прописана "поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности".

В план милитаризации также вошло предложение ЕК по созданию единого рынка вооружений в Евросоюзе.