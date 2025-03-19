Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, который знаком с содержанием разговора.

«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что, по словам человека, знакомого с ситуацией, является первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетней войны», — пишет издание.

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Источник издания заявил, что обе стороны договорились работать над расширением режима прекращения огня.

Ранее Трамп также оценил разговор с украинским лидером, отметив, что он прошел «очень хорошо». По его словам, он длился около часа.