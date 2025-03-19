Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с главой США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по энергетическим объектам России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.

Ранее стало известно, что Трамп провел с Зеленским телефонный разговор. По словам американского лидера, в рамках него они обсудили итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Это стало первым шагом в усилиях Трампа по прекращению трехлетней войны», — сказал источник Bloomberg.

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Он добавил, что обе стороны договорились продолжать работу над дальнейшим расширением режима прекращения огня.