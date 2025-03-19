СБУ заочно предъявила обвинения Борису Корчевникову

ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему, генеральному директору телеканала "Спас" Борису Корчевникову по трем уголовным статьям.

СБУ заочно предъявила обвинения Борису Корчевникову
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По данным, опубликованным в Telegram-канале спецслужбы, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, оправдании действий РФ и прославлении российских военных, а также в незаконном пересечении границы.

В СБУ, в частности, зафиксировали, что Корчевников поддерживает РФ не только в телеэфирах, но и лично совершал поездки в Донбасс.

При этом в релизе спецслужбы подробно расписали профессиональную деятельность Корчевникова, упомянув не только работу на телеканалах "Спас" и "Россия-1", а также роль в сериале "Кадеты".

В марте СБУ также заочно предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу и российскому актеру Ивану Охлобыстину.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.

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