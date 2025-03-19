Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему, генеральному директору телеканала "Спас" Борису Корчевникову по трем уголовным статьям.

По данным, опубликованным в Telegram-канале спецслужбы, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, оправдании действий РФ и прославлении российских военных, а также в незаконном пересечении границы.

В СБУ, в частности, зафиксировали, что Корчевников поддерживает РФ не только в телеэфирах, но и лично совершал поездки в Донбасс.

При этом в релизе спецслужбы подробно расписали профессиональную деятельность Корчевникова, упомянув не только работу на телеканалах "Спас" и "Россия-1", а также роль в сериале "Кадеты".

В марте СБУ также заочно предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу и российскому актеру Ивану Охлобыстину.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.