Представители военной и энергетической сферы возглавят делегацию Украины в ходе следующего раунда переговоров с США в Саудовской Аравии. Об этом заявил сегодня Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры украинской и американской делегаций. Они длились около девяти часов. По итогам встречи Киев сообщил о готовности принять предложение Вашингтона, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня. При этом Владимир Зеленский утверждал, что «все считают, что Украина победила в Джидде».

По словам Зеленского, в ходе следующих переговоров с США в Саудовской Аравии Киев рассчитывает обсудить прекращение огня по объектам энергетики, а «также безопасность судоходства».

«Это будет техническая команда. С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре», - рассказал он о составе украинской делегации на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Напомним, что 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. В ходе него российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Трамп назвал беседу «очень хорошей» и сообщил, что США и Россия продолжат работу над тем, чтобы добиться полного прекращения огня.