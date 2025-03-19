Трамп объяснил отсутствие контактов России и США при Байдене

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его предшественник Джо Байден был просто не способен говорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью газете Washington Examiner.

«Они вообще не разговаривали. Байден был неспособен разговаривать», - пояснил нынешний американский лидер.

При этом, комментируя свой телефонный разговор с президентом России, Трамп оценил его как «начало чего-то хорошего», и заметил, что не хотел бы вдаваться в подробности того, как он мог бы надавить на Россию в случае ее отказа от урегулирования конфликта на Украине.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. В ходе него российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Трамп назвал беседу «очень хорошей» и сообщил, что США и Россия продолжат работу над тем, чтобы добиться полного прекращения огня.