Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа - верный шаг на пути к миру на Украине.

Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб.

"Я ценю роль, которую Соединенные Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом играют в этих мирных переговорах. Вчерашний телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Путиным был шагом в верном направлении, [шагом] в сторону полного и безусловного прекращения огня", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки. "Трамп хочет остановить гибель людей, он прав в этом", - добавил финский политик.

Стубб вновь повторил украинский тезис о необходимости "справедливого мира" и принятия Киева в ЕС и НАТО и заявил, что Финляндия будет поддерживать военные усилия киевского режима "столько, сколько потребуется". Свое выступление финский президент закончил бандеровским лозунгом, который украинские националисты используют в качестве приветствия.