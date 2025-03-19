«Народ поддерживает»: Арест Имамоглу увеличит его шансы в борьбе с Эрдоганом

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу только сыграет ему на руку на предстоящих выборах президента, так как граждане считают, что Эрдоган просто убирает конкурента, заявил НСН Икбаль Дюрре. Политическое давление, оказываемое на мэра Стамбула Экрема Имамоглу, только повысит его рейтинг и лояльность к нему турецкого общества, к тому же сегодня его поддерживают курды и те, кто ранее поддерживал нынешнего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в беседе с НСН заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре. В Турции задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который является противником президента Турции Эрдогана и единственным кандидатом на праймериз от крупнейшей оппозиционной партии - Народно-республиканской. Также власти Турции добились аннулирования диплома Имамоглу, что помешает ему баллотироваться в президенты на досрочных выборах в 2027-2028 году. Дюрре отметил, что «разборки» в отношении Имамоглу пойдут его рейтингу и репутации только на пользу. «Те, кто поддерживает Имамоглу, считают, что Эрдоган убирает конкурента. На последних выборах разница между Имамоглу и Эрдоганом была небольшая. Также с тех пор экономическая ситуация в стране особо не изменилась, что тоже на руку Имамоглу. Поэтому, я думаю, что на этих выборах у него будет шанс. Конечно, Эрдоган сегодня все еще остается самым популярным лидером. Но до выборов еще три года, а Имамоглу уже активно начал свою предвыборную кампанию, что могло напрячь Эрдогана. Также еще будут идти судебные процессы, и многие считают, что это только усиливает позицию Имамоглу, так как образ пострадавшего вызывает больше симпатии. Это характерно для турецкого общества. Также было и с Эрдоганом. Но Имамоглу надо будет доказать на суде, что аннулирование диплома неоправданно, иначе без высшего образования гражданин Турции не может быть кандидатом в президенты», - подытожил он. По словам Дюрре, Имамоглу пользуется поддержкой значительной части населения, его досрочная предвыборная кампания уже доказала, что он популярен у народа. «То, что Имамоглу популярен, - это факт, потому что он не единожды был выбран мэром Стамбула. Следовательно, он популярен в Стамбуле и в целом в Турции. Это обусловлено несколькими причинами: Во-первых, его поддерживают курды, а это очень большая поддержка, потому что ранее они поддерживали Эрдогана. Во-вторых, его поддерживает большая часть населения, которая настроена более секулярно - кемалисты. В-третьих, его образ жизни напоминает образ жизни Эрдогана, то есть он читает намаз, держит уразу. Я думаю, поэтому Эрдоган считает, что на следующих президентских выборах у Имамоглу есть шанс победить. Тем более, что предвыборная кампания Имамоглу уже показала, что народ его поддерживает», - заявил он. При этом Дюрре убежден, что протестные акции после задержаний главного противника Эрдогана будут, однако не перерастут в хаос. «Протестные акции, конечно, будут, но, я не думаю, что они приобретут такой характер, что в стране создастся хаос. Это не решит ситуацию, наоборот, может дискриминировать тех людей, которые поддерживают Имамоглу», - уточнил он. Власти Турции добились аннулирования диплома Имамоглу, так как он получал высшее образование в Северном Кипре, а потом перевелся в Стамбул, но кипрский вуз тогда еще не был признан Турцией, поэтому в переводе нашли формальные нарушения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».