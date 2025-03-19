Президент Финляндии Стубб надеется на членство Украины в НАТО и ЕС

RT на русском

Президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки заявил, что надеется на членство Украины в НАТО и ЕС.

Президент Финляндии надеется на членство Украины в НАТО и ЕС
© РИА Новости
«Надеюсь, вскоре мы также сможем быть вместе в ЕС и НАТО», — приводит РИА Новости его слова.

Стубб также назвал Украину частью Европы.

«Украина — европейская страна», — заключил он.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС расширяться из-за растущих противоречий сообщества с США.

Сербский премьер Александр Вулин выразил мнение, что Евросоюз сделает всё, чтобы соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялось.

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