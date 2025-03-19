Президент Финляндии надеется на членство Украины в НАТО и ЕС

Президент Финляндии Стубб надеется на членство Украины в НАТО и ЕС
Президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки заявил, что надеется на членство Украины в НАТО и ЕС.
«Надеюсь, вскоре мы также сможем быть вместе в ЕС и НАТО», — приводит РИА Новости его слова.
Стубб также назвал Украину частью Европы.
«Украина — европейская страна», — заключил он.
Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС расширяться из-за растущих противоречий сообщества с США.
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