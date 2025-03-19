Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что территориальный вопрос будет подниматься на потенциальных мирных переговорах, однако назвал «красной линией» отказ от регионов, входящих в состав России. Его слова приводит «Европейская правда».

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Зеленский подчеркнул, что этот вопрос будет одним из самых «чувствительных и сложных» во время переговоров. Он также заметил, что первым шагом к прекращению конфликта должно стать «прекращение огня». Далее, по его словам, следует перейти к другим вопросам, среди которых будут подниматься территориальные.

«Для нас красной линией есть признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем», — заявил Зеленский.

17 марта глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его страна не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.