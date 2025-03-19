Часы «ядерного Армагеддона» дали задний ход: главный итог разговора Путина и Трампа

Политики и политологи всего мира зашлись в трактовке телефонных переговоров президентов России и США. Все гадают: смогут ли президенты реализовать этот разговор в реальные дела? Кто в итоге в выигрыше — Россия или США? В чем может быть подвох? Но в спорах вокруг тех или иных конкретных вещей — будь то приостановка ударов по энергетике или 30-дневное перемирие или безопасность судоходства на Черном море — важно не забыть о куда более существенном итоге контактов лидеров двух ядерных сверхдержав.

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А он состоит в том, что, вне зависимости от того, как дальше будут реализовываться те или иные договоренности, Путин и Трамп своим вторым телефонным разговором смогли еще чуть-чуть отодвинуть мир от края ядерной пропасти.

В январе 2025 года сообщество американских военных и политических аналитиков передвинули стрелки условных «Часов Судного дня» еще на секунду вперед, оставив до начала третьей мировой войны, то есть до ядерной полуночи — 89 секунд. По оценке экспертов, ситуация в мире к концу правления Байдена еще никогда не была так близка к обмену ядерными ударами между США и РФ. Такого не было даже в самый пик «холодной войны». Это был результат политики «коллективного» Байдена — блинкенов, салливанов, остинов.

Ядерные арсеналы США и России — самые большие. Каждая держава по Договору СНВ обязалась иметь не более 800 носителей и 1550 ядерных зарядов. Для сравнения, ядерный арсенал Франции порядка 300 ядерных боезарядов.

Как же мир дошел до жизни такой? К порогу бездны довела всех нас деятельность предыдущей американской администрации. Похоже, старина Байден с трудом справлялся со своим телом и мозгами, но был готов забрать с собой на тот свет все человечество. Ключевая проблема в наших отношениях состояла в том, что Байден и те, кто за ним стоял, ни за что не хотели признать право России на безопасность.

Именно это помешало Байдену в декабре 2021 года принять предложение Путина по урегулированию ситуации вокруг Донбасса, главным условием которого был отказ от членства Украины в НАТО. США подтолкнули Зеленского к войне и три года продолжали поддерживать Киев всем, чем только могли, в его желании военной «перемоги» над «агрессивной» Россией.

Вашингтону было плевать на то, что и «великий контрнаступ» ВСУ 2023 года, и курская авантюра Зеленского в августе 2024 года привели лишь к десяткам тысяч убитых и раненых украинских солдат. И останься Байден на посту президента США вся это «война до последнего украинца» точно бы продолжилась дальше. Сегодня потери ВСУ убитыми и ранеными оценивают в миллион человек.

США при Байдене демонстративно отказывались от любых контактов с Москвой. Престарелый президент США на людях оскорблял Путина. При этом шаг за шагом Вашингтон накалял обстановку, поставляя Киеву все более разрушительные виды оружия. Начинали с «Джавелинов» и «Брэдли», а дошли до танков «Абрамс», ракетных комплексов «Пэтриот», дальнобойных ракет «АТАКМС» и истребителей F-16. Так вполне могло дойти дело и до отправки американских бригад на защиту «демократии и свободы» на Украине. Одну из таких бригад уже перебросили поближе к зоне боевых действий, в Румынию. Другие части отправили в Польшу и Прибалтику.

Все это не стоит забывать, оценивая первые контакты Трампа и Путина. Да, мы не знаем, последует за ними что-либо предметное и хорошее для нас. Но уже сам факт возобновления уважительного (а это подчеркивают обе стороны) диалога лидеров двух стран свидетельствует о том, что лед тронулся.

Сегодня не только мы, но и Трамп и его окружение говорят о вине Байдена и Зеленского за развязывание конфликта на Украине. Не только мы, но и Трамп говорит о необходимости прекращения боевых действий и об устойчивом мире на основе учета озабоченности России. Не только мы, но и члены команды Трампа говорят о нелегитимности Зеленского, который является помехой на пути к миру.

Это нарративы, которые были немыслимы при прежней президентской администрации США. Что повлияло на их появление? На эту резкую смену принципиальных идеологических установок? Не исключено, что это тот самый здравый смысл и понимание реалий, которые помогли лидерам США и СССР в октябре 1962 года найти мирный выход из Карибского кризиса. Тогда, как и сейчас, две ядерные державы сделали шаг от края пропасти.

Говорят, что Трамп мечтает о Нобелевской премии мира. По мне, так, если уж ему и присуждать эту премию, то именно за то, что он хоть на немного, но повернул вспять стрелки «Часов Судного дня».