Экс-премьер Украины: западные СМИ хотят поссорить лидеров России и США

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю публикацию западных СМИ о том, что спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению политика, в данном случае имеет место «провокация мирового масштаба».

«Конечно, специально разгонялся этот фейк о восьмичасовой задержке, чтобы вбить клин между Белым домом и Кремлем. Расчет был на то, что Трамп — человек самолюбивый: гость из великой страны, мол, как же так, почему он должен столько ждать. Хотя все знают, что в тот день был визит [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — сказал Азаров.

Он допустил, что визит Уиткоффа мог частично наложиться на переговоры Москвы и Минска. Но этот момент, по его словам, безусловно был согласован заранее.

Как сообщил телеканал Sky News, Уиткоффу пришлось ждать восемь часов, пока завершатся переговоры Путина и Лукашенко.

Из публикации следует, что переговоры российского лидера и специального посланника президента США прошли «за закрытыми дверями». При этом журналисты назвали длительное ожидание встречи примером «классической силовой игры», продемонстрированным Москвой.

Опровергать эту информацию пришлось лично президенту США Дональду Трампу. Он подчеркнул, что никакого ожидания не было. У Уиткоффа, по его словам, были запланированы контакты и с другими представителями руководства России.