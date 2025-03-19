Владимир Зеленский заявил, что сегодня созвонится с американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам украинского политика, они с американским лидером собираются обсудить «детали следующих шагов» по ситуации на Украине.

«Я думаю, что услышу от него детали его разговора с (президентом России Владимиром) Путиным», — добавил Зеленский.

Напомним, что 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. По его итогам российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ отдал военным соответствующий приказ.

При этом уже после приказа Киев атаковал российский энергообъект. В Минобороны РФ заявляли, что удар пришелся по станице Кавказской Краснодарского края — там произошла разгерметизация одного из резервуаров с нефтью и пожар.