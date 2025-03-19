В парламенте Венгрии включили советский гимн

Оппозиционная фракция «Моментум» организовала акцию протеста в парламенте Венгрии, выступая против принятия законопроекта о запрете на проведение ЛГБТ-парадов*. Видеозапись произошедшего опубликовало РБК.

На кадрах, опубликованных изданием, слышна музыка и видно, как по залу медленно распространяется дым.

Таким образом оппозиционные депутаты выразили протест новому закону, запрещающему проводить любые собрания и шествия, «пропагандирующие гомосексуальность»*.

«Мы этого не допустим!» - кричали депутаты. Их поддержал мэр Будапешта Гергей Карачонь.

В свою очередь лидер фракции «Фидес» Мате Кочиш обвинил оппозицию в распространении токсичного дыма в закрытом помещении, что привело к ухудшению состояния ряда парламентариев.

«Нашему коллеге-депутату Габору Баньяи, который едва пережил COVID, была оказана срочная медицинская помощь. Что дальше, сволочи, вы собираетесь поджечь здание?» - поинтересовался он.

Законопроект о запрете гей-парадов был подготовлен представителями правящей партии Венгрии ФИДЕС–ХДНП и поддержан депутатами националистической партии «Наша Родина» и праворадикальной партии «Йоббик». Он был одобрен большинством голосов депутатов. «За» проголосовали 136 парламентариев, «против» высказались 27.

Парламент Венгрии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-парадов в стране

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский союз в попытках «шантажировать» его страну замороженными средствами, чтобы заставить ее изменить свою политику в вопросах миграции и ЛГБТ-пропаганды*. При этом, по его словам, все претензии ЕС к Венгрии вызваны отнюдь не желанием Европы отстоять верховенство права.

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.