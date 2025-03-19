Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Дрейф Армении в сторону Запада - ошибка?»

В последние годы Армения неуклонно продвигалась в сторону ЕС и НАТО, и этот сдвиг вызывал удивление на Кавказе, в регионе, который долгое время вел деликатную балансирующую политику, пишет доктор философии, исследователь-антрополог Уриэль Араужо в своей статье для infoBRICS. Сигналы премьера Армении Никола Пашиняна о намерении добиваться членства в ЕС и его решение дистанцироваться от возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) знаменуют собой «дерзкий поворот».

Всё это говорит о неспокойном периоде на Южном Кавказе, считает Араужо. По его мнению, движение Армении на Запад может не обеспечить стране той безопасности и процветания, на которые надеются ее лидеры, и вместо этого подорвать ее стратегические интересы. Южный Кавказ - это перекресток конкурирующих держав: Россия на севере, Турция и Азербайджан на востоке и западе, и Иран на юге. Для Армении, небольшой страны, не имеющей выхода к морю, выживание часто зависело от того, сможет ли она ужиться с этим соперничеством, не выбирая какую-либо сторону. Сотрудничество с НАТО и ЕС рискует оттолкнуть не только Россию, крупного экономического и военного игрока в регионе и исторического партнера Еревана, но и Иран. Разрыв этих связей может дестабилизировать экономику Армении, предупредил Араужо.

«Путин и Макрон: между мифом об Икаре и призраком Наполеона»

В условиях обостряющейся конфронтации между Парижем и Москвой Кремль обрушил шквал насмешек на президента Франции Эммануэля Макрона, сравнив его политические амбиции с российской авантюрой Наполеона, закончившейся катастрофой, пишет иракское издание Al Hadath. По версии издания, конфликт, лежащий в основе этого противостояния, можно рассматривать через «более глубокую символическую призму»: Макрон предстает в образе Икара, мифического мальчика, летящего на восковых крыльях к солнцу, в то время как глава России Владимир Путин воплощается в образе Атланта, наблюдающего сверху за падением амбициозных глупцов.

Автор Al Hadath видит символизм в стремлении Макрона подняться «высоко в небеса международной политики, выйдя за рамки реальности», и вере, что он сможет повести Европу за собой в противостоянии с Россией. Но, подобно Икару, он слишком приблизился к испепеляющей власти, подвергнув себя и Европу риску конфронтации с Москвой. Путин, подобно Атланту, несущему бремя мира, несет наследие имперской и советской России, полагаясь на географию и историю как на оружие против своих оппонентов, подчеркивает автор статьи. Отсылки России к Наполеону - не просто сарказм, но и урок истории и зашифрованное послание Макрону: «Те, кто был до тебя, пытались и потерпели неудачу, и ты не исключение».

«Россия поймала крупную рыбу и просто так ее не отпустит»

В тот момент, когда президент США Дональд Трамп по телефону просил главу России Владимира Путина пощадить оставшихся под Курском украинских солдат, российская армия поймала «крупную рыбу», заявил автор статьи, опубликованной на китайской платформе Tencent. По его мнению, Трамп на самом деле просил пощады не для украинской армии - в российских СМИ появилась информация, что в ловушке в Курской области оказались военные из стран НАТО.

По словам автора статьи, западные офицеры могли отвечать за корректировку целей украинских атак. Эти новости «подтверждают факт участия НАТО в российско-украинском конфликте и разоблачают «опосредованный» характер этого участия». Россия всегда настаивала, что находится в конфронтации со всем западным миром, но НАТО отказывалось это признавать. Автор статьи отметил, что для Москвы было бы лучше, если бы военных из стран НАТО удалось захватить живыми. Когда дело дойдет до переговоров, они станут важным козырем.

Журналист из США заявил о «педофильских знаках» в Елисейском дворце

Американский журналист Клейтон Моррис стал гостем YouTube-шоу телеведущего Такера Карлсона и прокомментировал слухи о Брижит Макрон, рассказал портал «ИноСМИ». В начале 2025 года американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье.

Моррис также считает, что Брижит Макрон - на самом деле мужчина, который «растлил Эммануэля Макрона». Журналист рассказал о президентском фото, на заднем плане которого «можно разглядеть педофильскую книгу, которую поместили туда специально». Также он заявил, что Брижит Макрон развесила по Елисейскому дворцу «педофильские картины».

«Застрявшие в Антарктиде ученые умоляют спасти их от коллеги»

Ученые из ЮАР, находящиеся на исследовательской станции Sanae IV в Антарктиде, пожаловались на своего коллегу, который начал нападать на них, угрожать убийством и совершил насилие в отношении одного из коллег, пишет The Times. Группа ученых, отправившаяся на континент для изучения климата, будет заблокирована в Антарктиде по крайней мере еще десять месяцев из-за льдов и экстремальных погодных условий.

Команда на базе Sanae включает экспертов в области метеорологии, медицины и инженерии - всего девять человек. Алан Чемберс, профессиональный исследователь, который в прошлом году совершил лыжную экспедицию к Южному полюсу, рассказал The Times, что «одиночество Антарктиды» оказывает огромное влияние на поведение людей. В результате если у человека «есть небольшая проблема с кем-то или чем-то, она может разрастись в большую проблему». По мнению Чембера, если это вообще возможно, неадекватного человека нужно убрать с базы как можно скорее ради его безопасности, безопасности команды и ради любых текущих исследований.