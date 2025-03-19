Трамп раскрыл опасения по поводу конфликта на Украине

Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Washington Examiner.

«Гораздо важнее то, что люди страдают. Они не из нашей страны, но это вполне может стать третьей мировой войной в какой-то момент», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине. Трамп назвал идею их вовлечения в конфликт «абсурдным», так как это привело бы к третьей мировой.

Трамп назвал сроки сделки по Украине

18 марта американский лидер объявил о запуске процесса по достижению мира на Украине. Он отметил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он стал президентом в 2020 году.