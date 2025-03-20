Шольц пообещал Украине миллиарды евро в этом году

Поправки в Основной закон ФРГ, касающиеся ослабления долгового тормоза (правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает), позволят увеличить военную помощь Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.

"Когда решения будут приняты, мы дадим ход дальнейшему увеличению нашей военной помощи Украине. Все вместе это будет тогда составлять €7 млрд - €4 уже предусмотрены, еще добавятся €3", - сказал он.

Тем самым, по его словам, Германия продолжит больше остальных стран в Европе оказывать военную помощь Киеву.

Бундесрат (палата представителей федеральных земель) в пятницу проголосует по поправкам в Основной закон, которые позволят ослабить долговой тормоз с целью финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. Они предусматривают, что военные расходы свыше 1% ВВП, как планируется, не будут подпадать под долговые ограничения. Кроме того, будет создан специальный фонд для развития инфраструктуры в размере €500 млрд.

В пятницу бюджетный комитет Бундестага, как ожидается, одобрит €3 млрд на военную помощь Киеву. Еще €4 млрд заложены в бюджете на 2025 год.