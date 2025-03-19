Уолтц прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во вторник начались вовремя и продолжались длительное время.

Об этом заявил помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Звонок начался вовремя и продолжался длительное время, - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на просьбу прокомментировать утверждения о том, что звонок начался позже запланированного срока. - Оба президента обсудили множество вопросов от будущего двусторонних отношений <...> до разрешения украинской проблемы, завершения войны и прекращения кровопролития".

Уолтц добавил, что стороны также затронули оперативные детали конфликта на Украине, общее видение реализации режима прекращения огня.

"Они обсудили широкий круг вопросов, могу вам сказать, что президент Трамп не ждет на протяжении часа ни одного главу государства", - резюмировал он.

Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.