Трамп назвал Путина очень сильным

Американский президент Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал собеседника как очень сильного.

«Путин был очень твердым, очень сильным, каковым он и является», – сказал Трамп Washington Examiner, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что российский лидер намерен завершить украинский конфликт.

Разговор двух президентов прошел во вторник вечером. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине обсудят представители России и США в воскресенье в городе Джидда в Саудовской Аравии.