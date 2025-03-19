Трамп высказался о способах давления на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности описания того, как он мог бы надавить на Россию в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава государства рассказал в интервью Washington Examiner.

«Ну, я не хотел бы вдаваться в подробности (...). Но если бы меня здесь (в Белом доме — прим. "Ленты.ру") не было, то конфликта бы не было», — отметил глава государства.

Трамп также указал на то, что бывший президент США Джо Байден «был неспособен разговаривать» с Путиным, поэтому контактов Москвы и Вашингтона не было.

Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.