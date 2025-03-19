Трамп назвал сроки сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что за прекращением ударов по энергетической инфраструктуре последуют другие инициативы - вплоть до полного прекращения огня.

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"Это (план по прекращению ударов по энергоинфраструктуре. — Ред.) приведет к другим вещам, - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. - Дальше будут полное прекращение огня и сделка".

Мирная сделка, по мнению американского лидера, будет заключена "довольно быстро".