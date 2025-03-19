Украинский политолог назвал успешными для Киева переговоры Путина и Трампа

Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что прошедшая накануне беседа российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа оказалась успешной для Киева. Его слова передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

© Газета.Ru

По его словам, соглашение о прекращении ударов по инфраструктуре на 30 дней перекликается с предложением, которое уже ранее озвучивал Владимир Зеленский. Фесенко не исключил, что подобная договоренность станет первым шагом к планомерному прекращению огня.

«Первый этап — прекращение огня для портов и энергетической инфраструктуры. Если все пойдет хорошо, вторым этапом станет прекращение огня в воздухе и на море. Третий и самый сложный этап — прекращение огня на суше», — сказал Фесенко.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.