Reuters: США и Британия предлагали Европе урезать штат посольств в Москве

США и Великобритания в 2024 году предлагали европейским союзникам сократить штат дипломатических представительств в Москве для усиления давления на Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По их информации, проект совместного меморандума, составленного в конце 2024 года Британией и Соединенными Штатами, предлагал Европе "сократить дипломатическое присутствие в Москве, чтобы заставить Россию сократить штат ее посольств в Европе".

Бывший американский чиновник в беседе с агентством отметил, что подобные шаги "все еще обсуждаются европейскими странами". Вашингтон, напротив, ведет переговоры с Москвой об увеличении численности дипломатического состава российского посольства в столице Америки, заявил Reuters действующий представитель администрации США.

Новая американская администрация взяла курс на восстановление связей с Россией и скорейшее урегулирование украинского конфликта, в отличие от кабинета бывшего президента США Джо Байдена и руководства стран Европы. 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями Москвы и Вашингтона, направленные на нормализацию работы посольств двух стран, а также возобновление дипломатических контактов в целом.